Ende der Bauarbeiten: Furtlepass ab Freitag wieder offen

Archiv-​Foto: hs

Voraussichtlich ab Freitag, 16. Dezember, ist der Furtlepass wieder für den Verkehr geöffnet. Das teilt das Regierungspräsidium mit. Damit endet eine sechmonatige Sperrung.

Dienstag, 13. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Mehr über die Sanierungsarbeiten und was sich für den ÖPNV verbessert hat, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Das Regierungspräsidium Stuttgart führt am Furtlepass seit dem 27. Juni 2022 Arbeiten zur Hangsicherung sowie eine Fahrbahndeckenerneuerung auf der L 1160 durch. Die Arbeiten sind nun soweit fertiggestellt, dass die Vollsperrung voraussichtlich am im Laufe des Freitagnachmittags aufgehoben und die L 1160 wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

