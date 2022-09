Baulandumlegung: Was läuft da im Gmünder Aspenfeld?

Weil fünf Grundstückseigentümer nicht verkaufen wollen, erhöht die Stadt den Druck. Der Gemeinderat soll jetzt eine Umlegung anordnen. Flächentausch für den künftigen Technologiepark Aspen: Wie geht das?

Freitag, 23. September 2022

Alexander Gässler

Die Grundstückseigentümer wollen nichts sagen. Die Stadtverwaltung mauert. Das Thema und mögliche Fragen würden in den Gremiensitzungen erläutert, heißt es auf Nachfrage im Gmünder Rathaus. Am Montag tagt zunächst der Bargauer Ortschaftsrat dazu. Stellvertretende Ortsvorsteherin Barbara Duschek weiß nichts Genaues: „Abwarten“, sagt sie – und verweist auf die Stadt.





Worum es geht? Eine Baulandumlegung für den nachhaltigen Technologiepark Aspen. Wie in Ellwangen. Dort entsteht mit Neunheim IX bekanntlich ein vergleichbar großes Gewerbegebiet. Und dort wollen ebenfalls mehrere Grundstückseigentümer nicht verkaufen.







In Ellwangen sollen „überzogene Preisvorstellungen“ der Grund für die Baulandumlegung gewesen sein. In Schwäbisch Gmünd sind derweil viele Fragen offen. Das und mehr lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







Das ist der aktuelle Stand beim Technologiepark Aspen.







Aspen: Landwirte schlagen Aralm.



