Landgericht Ellwangen: Opfer der Messerstecherei in Gmünd sagen aus

Am dritten Tag im Landgerichtsprozess zur Messerstecherei vor einem Gyros-​Imbiss in der Gmünder City an Halloween 2022 geht, haben die Opfer dieser verhängnisvollen Nacht das Wort gehabt. Bis heute sind sie seelisch schwer belastet.

Dienstag, 16. Mai 2023

Sarah Fleischer

Nach zwei Uhr sei man am frühen Morgen des 1. November 2022 bei dem Imbiss angekommen und habe sich in die lange Schlange der Wartenden eingereiht, berichteten der 20-​Jährige, sein älterer Freund und dessen junge Ehefrau übereinstimmend. Was dann folgte, machte die heitere Halloween-​Party zu einem Alptraum und schädigte die Opfer körperlich wie seelisch — bis heute.





Wie die Opfer den Tathergang beschreiben und wann die Verhandlung weitergeht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Zwei junge Männer waren bei dem Vorfall schwer verletzt worden, einer lebensgefährlich. Beide sind Nebenkläger im Verfahren (Siehe RZ vom 18. April)und wurden als Zeugen gehört.

