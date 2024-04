Critical Mass kritisieren Pläne zu Fahrradstraßen

Die Critical Mass Schwäbisch Gmünd kritisiert die aktuellen Entwicklungen beim Thema Fahrradstraßen. Bei der nächsten Fahrrad-​Demo am 19. April um 17 Uhr wird dieses Anliegen das Hauptthema sein.

Donnerstag, 11. April 2024

Sarah Fleischer

Am 19. April wird die Critical Mass wieder durch Schwäbisch Gmünd fahren. Start ist 17 Uhr am Bahnhof. Diesmal stehen die Schwerzerallee und die Klarenbergstraße im Fokus.

Die Demo will damit wieder ins Bewusstsein rücken, dass Straßen nicht den exklusiven Interessen einiger autofahrender Anwohner vorbehalten seien.



Den Rückzieher der Stadtverwaltung in Bezug auf die Fahrradstraßen Klarenbergstraße und Schwerzerallee kritisieren die Fahrradaktivisten scharf.





Was genau die Kritikpunkte sind, und was Critical Mann zu sen Alternativ-​Vorschlägen sagt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



