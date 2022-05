Kliniken Ostalb: Gibt es Wege aus der Pflegekrise?

Foto: tv

Für die Kliniken Ostalb und die Kreisverwaltung ist der Personalmangel in der Pflege mittlerweile so schlimm wie das millionenschwere Defizit. Was lässt sich dagegen tun?

Donnerstag, 12. Mai 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 28 Sekunden Lesedauer



Pflegekräften geht es in ihrem Job um zwei Dinge: Bezahlung und Wertschätzung. Wie der Ostalbkreis diese beiden Punkte angehen will, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.





Serie: Unsere Kliniken

Serie Seit Jahren stecken die Klinken Ostalb in den roten Zahlen. Während sich politische Diskussionen mit der Wirtschaftlichkeit beschäftigen und der Kreishaushalt jährlich Millionen Euro ausgleichen muss, stellt sich die Frage, was Gesundheits– und Daseinsvorsorge kosten darf und muss? Und wie müssen sich Kliniken dafür aufstellen? Die Rems-​Zeitung geht in der Serie „Unsere Kliniken“ den Fragen nach.





Mit der Personalnot sind die Kliniken Ostalb nicht alleine: 92,6 Prozent der Krankenhäuser hätten Probleme, Pflegekräfte zu finden, heißt es bei der Baden-​Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG). Noch nie sei es so schwierig gewesen, freie Stellen in der Pflege zu besetzten. Ein Weg aus der Krise könnte ein neues Krankenhaus sein, in dem Mitarbeiter gerne arbeiten, sagt Prof. Dr. Ulrich Solzbach, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb. Zusammen mit Landrat Joachim Bläse sucht er nach Lösungen für die Zukunft der Kliniken. Ein Interview.Solzbach: Mit Blick auf das Personal ist es tatsächlich so, dass die Wolken eher dunkel aussehen. Man muss sich nur unsere demografische Pyramide anschauen: Ein Drittel des Personals ist älter als 55 Jahre. Wenn man sich die Basis anschaut, stellt man fest, dass kaum jemand nachkommt. Deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir die klinische Versorgung in Zukunft hinbekommen, wie wir es effizienter schaffen, wo uns Technologie unterstützen kann.

